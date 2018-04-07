تسجيل الدخول

الوطن

الكاتدرائية تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد القيامة

منذ 34 دقيقة
كتب: مصطفي رحومة
الكاتدرائية تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد القيامة

ارشيفية

فتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أبوابها في السادسة مساء اليوم السبت، لاستقبال المصلين والحضور لقداس عيد القيامة المجيد، الذي سيترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

وبدأ توافد الأقباط على الكاتدرائية، في ظل إجراءات أمنية مكثفة.

وتولت قوات الأمن تأمين الكاتدرائية حيث مشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إليها أو الوقوف بجوارها.

ونشرت القوات كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

وشددت الأجهزة الأمنية على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس، ومطالبة الأقباط الحاضرين بالكشف عن وشم الصليب حتى يتم السماح لهم بالدخول وعدم اندساس أحد بينهم.

أخبار متعلقة

"القيامة" يعيد الأعياد مرة أخرى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

"القيامة" يعيد الأعياد مرة أخرى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
إجراءات أمنية مشددة حول كنائس جنوب سيناء تزامنا مع عيد القيامة المجيد

إجراءات أمنية مشددة حول كنائس جنوب سيناء تزامنا مع عيد القيامة المجيد
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة المجيد

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة المجيد
رئيس حزب الحرية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

رئيس حزب الحرية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

بالصور| حي العجوزة يزيل تعديات نادي الزمالك

بالصور| حي العجوزة يزيل تعديات نادي الزمالك

السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الجانبين

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كازاخستان لتوطيد العلاقات بين الجانبين

غدا.. عرض الفيلم السعودي "لا أستطيع تقبيل وجهي" في مكتبة الإسكندرية

غدا.. عرض الفيلم السعودي "لا أستطيع تقبيل وجهي" في مكتبة الإسكندرية

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

بدء احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور مندوب الرئاسة

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

الأكثر قراءة

عاجل