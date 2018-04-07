الكاتدرائية تبدأ استقبال المشاركين في قداس عيد القيامة

فتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أبوابها في السادسة مساء اليوم السبت، لاستقبال المصلين والحضور لقداس عيد القيامة المجيد، الذي سيترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

وبدأ توافد الأقباط على الكاتدرائية، في ظل إجراءات أمنية مكثفة.

وتولت قوات الأمن تأمين الكاتدرائية حيث مشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إليها أو الوقوف بجوارها.

ونشرت القوات كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

وشددت الأجهزة الأمنية على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس، ومطالبة الأقباط الحاضرين بالكشف عن وشم الصليب حتى يتم السماح لهم بالدخول وعدم اندساس أحد بينهم.