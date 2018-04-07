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الوطن

هشام السنباطى: نجهز عرض جوال من الفائزين بجوائز مهرجان آفاق مسرحية

منذ 32 دقيقة
كتب: الهام زيدان
هشام السنباطى: نجهز عرض جوال من الفائزين بجوائز مهرجان آفاق مسرحية

هشام السنباطى

قال المخرج هشام السنباطي، رئيس مؤسسة في عشق مصر، ومؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية، أنه يجهز حاليًا لعمل مشروع مسرحي جديد، يضم الفنانين والمسرحيين الفائزين في الدورة الخامسة من المهرجان، لتقديم عرض مسرحى جوال فى محافظات مصر.

وأضاف "السنباطي"، لـ"الوطن"، "الفائزون يصل عددهم إلى 50 فائزًا في مختلف المجالات الفنية سواء تمثيل، إخراج وتأليف، وديكور وملابس وإضاءة وتحريك، وهم من مختلف المحافظات، ويشرف على المشروع الدكتور محمد عبدالمعطي، أستاذ النقد والدراما بأكاديمية الفنون، والمشروع يهدف إلى تقوية الفرق المسرحية التي ينتمي إليها الفائزون".

وتابع "السنباطى": "ومن المقرر عرض فكرة المشروع على وزارة الثقافة وعلى وزارة الشباب والرياضة لعمل التنسيق مع هذه الجهات ولتقديم الفكرة فى أفضل صورة وللاستفادة من مواقع هاتين الوزارتين المتواجدة فى كافة أنحاء مصر، ومن المقرر أن نبدأ فعليًا بالمشروع بعد انتهاء امتحانات أكاديمية الفنون، حتى يتفرغ الدكتور محمد عطية للعمل على المشروع، حيث يتضمن المشروع تدريبات وبروفات عمل مكثفة".

عقدت فعاليات الدورة الخامسة مهرجان آفاق مسرحية مؤخرًا بمركز الهناجر من 18 إلى 27 مارس الماضى، وشاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى حضور حفل الختام إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمسرحيين.

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