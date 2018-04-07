رئيس الوزراء الإثيوبي يحث على حل للصراع بين ولايتي أورميا والصومال

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور أبي أحمد إلى وقف فوري لأعمال القتال والصراع الذي اندلع في المناطق الحدودية بين ولايتي أوروميا والصومال الاثيوبية.

وقام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بزيارة عمل في ولاية الصومال الاثيوبية و ناقش من خلالها مع المسؤولين في الولاية في مدينة جيجيجا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

وفي كلمته الافتتاحية أثناء المناقشة، قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن الصراع على المناطق الحدودية أمر مؤسف و يتناقض مع الثقافة الاثيوبية والتسامح المتبادل التي يعرف بها الشعب الاثيوبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانبين كانا أكثر مرونة في الوضع و أن الإثيوبيين لديهم آليات تقليدية طويلة الأمد لحل الصراعات للحفاظ على وحدتهم .

ودعا رئيس الوزراء الشيوخ و زعماء القبائل و الاديان إلى العمل فوراً على حل النزاع لضمان السلام والاستقرار في المناطق الحدودية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حل النزاع على الفور وذلك باستخدام الوسائل التقليدية لحل النزاع و العمل على إعادة توطين أولئك الذين شردوا بسبب الصراعات.

وقال إن الحكومة الفيدرالية ستعمل بالالتزام الكامل لحل النزاع و إعادة توطين النازحين كإحدى أهم القضايا العاجلة .

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال عبدي أحمد، رئيس ولاية الصومال الاثيوبية إنه من المخجل و المؤسف أننا لم نتمكن من منع الوضع الكارثي الذي وقع في المنطقة، كما أعرب عن استعداد حكومة ولاية الصومال الاثيوبية لاستعادة السلام و الهدوء في المناطق الحدودية بين الولايتين .واشار رئيس الولاية أيضا بأن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء فور تعيينه كرئيس للوزراء تشير إلى التزامه الكامل بالسعي لإيجاد حل دائم للصراع في المنطقة .