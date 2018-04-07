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الوطن

محافظ سوهاج: اهتمام الرئيس بتنمية محافظات الصعيد واضح جدا

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
محافظ سوهاج: اهتمام الرئيس بتنمية محافظات الصعيد واضح جدا

الدكتور أيمن عبدالمنعم

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية محافظات الصعيد واضح جدا، مشيرا إلى أن زيارة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار للمحافظة، دليلا على ذلك.

وأضاف عبدالمنعم، خلال حديثه على قناة "إكسترا نيوز"، أن متحف سوهاج القومي سيضع المحافظة على بؤرة الآثار والسياحة، بالربط بين الشرق والغرب، شاكرا اهتمام الرئيس بالمتحف وتوجيهه بإتمامه.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على خطة للترويج السياحي، كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن لرفع درجة الاستعدادات بالمحافظة، للاحتفال بمناسبة شم النسيم.

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