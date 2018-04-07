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مصر تفوز بالبطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين في شرم الشيخ

منذ 47 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
مصر تفوز بالبطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعم المحافظة لكافة البطولات الرياضية العالمية، لافتا إلى أنه تم إعداد وتجهيز المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، لإقامة كافة البطولات العالمية، معلنا التعاون والدعم التمام لاتحاد الغوص والإنقاذ.

وأضاف فودة، أنه يتمنى أن يشارك في البطولة العربية لسباحة الناشئين بالزعانف، خلال العام المقبل أكثر من 40 دولة.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ ختام فعاليات البطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين بنادي الرياضيات بشرم الشيخ، بحضور هارالد فيرفايك سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ، وسامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصري والعربي.

وأقيمت البطولة، خلال الفترة من 5 حتى 7 أبريل الجاري، بمشاركة 8 دول عربية و140 سباحا وسباحة من دول مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

وفازت مصر بالمركز الأول في مرحلة الناشئين والعمومي، وفي النتيجة العامة فازت مصر بلقب "بطل العرب"، كما جاءت الأردن في المركز الثاني ناشئن والمغرب في المركز الثالث، ودولة الجزائر بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس.

وفي الترتيب العام لمرحلة العمومي رجال، فازت مصر بالمركز الأول ودولة الأردن بالمركز الثاني، والجزائر بالمركز الثالث والمغرب بالمركز الرابع.

وفي النتيجة العامة فازت مصر بالمركز الأول والأردن بالمركز الثاني، والمغرب بالمركز الثالث والجزائر بالمركز الرابع والأردن بالمركز الخامس.

على جانب آخر، أشاد هارالد فيرفايك، سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ، بتعاون المسؤولين بمدينة شرم الشيخ لإقامة البطولة، وكذلك حسن الاستضافة كما أثنى على دعم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للبطولة.

ووزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكؤوس على الفائزين في البطولة.

 

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