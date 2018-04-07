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الوطن

"الأطباء البيطريين": ضبط 16 طن فسيخ فاسد بالأسواق قبل شم النسيم

منذ 42 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأطباء البيطريين": ضبط 16 طن فسيخ فاسد بالأسواق قبل شم النسيم

فسيخ فاسد

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الأطباء بهيئة الطب البيطري يبذلون جهدًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين خلال أعياد شم النسيم، والتي ينتشر خلالها بيع "الفسيخ والرينجا"، كونها عادة لدى المصريين.

وأضافت زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العيلة"، على قناة "الحياة"، أنه تم ضبط العديد من كميات الفسيخ الفاسدة وصلت إحدى هذه الضبطيات إلى قرابة 16 طن.

وأشارت إلى أنها خلال ترأسها للجنة المفتشة بالأسواق واجهت العديد من المشاكل مع أصحاب المحال التي تبيع "الفسيخ والرنجا"، مضيفة: "لدرجة أنهم قالو لي أنت جيا لينا قبل الموسم بأيام وتفتشفو فقلت لهم لو ربع ساعة هاجي علشان صحة المصريين".

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