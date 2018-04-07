مقتل باكستانية وإصابة 6 أشخاص في كشمير بنيران هندية

قتلت باكستانية وأصيب 6 آخرين، في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه، إثر إطلاق نار من الجانب الهندي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول باكستاني لم تكشف اسمه، اليوم السبت، أن جنودا هنديين أطلقوا النار على نقطة تفتيش بالشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص.

من جهتها، قالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إنها استدعت دبلوماسيا هنديا إلى الوزارة، ونقلت إليه قلقها من الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان، أن الجانب الهندي خرق وقف إطلاق النار 900 مرة، وتسبب بمقتل 21 مدنيا، منذ يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.