تسجيل الدخول

الوطن

مقتل باكستانية وإصابة 6 أشخاص في كشمير بنيران هندية

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل باكستانية وإصابة 6 أشخاص في كشمير بنيران هندية

صورة أرشيفية

قتلت باكستانية وأصيب 6 آخرين، في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه، إثر إطلاق نار من الجانب الهندي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول باكستاني لم تكشف اسمه، اليوم السبت، أن جنودا هنديين أطلقوا النار على نقطة تفتيش بالشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص.

من جهتها، قالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إنها استدعت دبلوماسيا هنديا إلى الوزارة، ونقلت إليه قلقها من الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان، أن الجانب الهندي خرق وقف إطلاق النار 900 مرة، وتسبب بمقتل 21 مدنيا، منذ يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

 

أخبار متعلقة

ارتفاع حصيلة معارك في كشمير الهندية إلى 16 قتيلا

ارتفاع حصيلة معارك في كشمير الهندية إلى 16 قتيلا
الخارجية الباكستانية: تصريحات قائد الجيش الهندي استفزازية

الخارجية الباكستانية: تصريحات قائد الجيش الهندي استفزازية
إصابة مدنيَين برصاص الجيش الهندي على الخط الفاصل مع باكستان

إصابة مدنيَين برصاص الجيش الهندي على الخط الفاصل مع باكستان
شرطة كشمير الهندية تعلن اندلاع أعمال عنف بعد مقتل متشددين

شرطة كشمير الهندية تعلن اندلاع أعمال عنف بعد مقتل متشددين

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

أنقرة: أردوغان سيزور بريطانيا في مايو

أنقرة: أردوغان سيزور بريطانيا في مايو

الأقباط يتوافدون على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد القيامة

الأقباط يتوافدون على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد القيامة

"الإسكندرية للفيلم القصير" يثمن جهود رئيس المركز القومي للسينما

"الإسكندرية للفيلم القصير" يثمن جهود رئيس المركز القومي للسينما

ألمانيا: ثلث "الإسلاميين الخطيرين" طالبو لجوء

ألمانيا: ثلث "الإسلاميين الخطيرين" طالبو لجوء

"الصحة": استقبال 89 مواطنا مصابين باشتباه أعراض تسمم غذائي بالقليوبية

"الصحة": استقبال 89 مواطنا مصابين باشتباه أعراض تسمم غذائي بالقليوبية

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

الأكثر قراءة

عاجل