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الوطن

حصاد «مسيرات العودة»: استشهاد 31 وإصابة 2850.. واحتجاز جثمانى شهيدين

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد حسن عامر، ووكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2170

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حصاد «مسيرات العودة»: استشهاد 31 وإصابة 2850.. واحتجاز جثمانى شهيدين

إسرائيل واجهت «مسيرات العودة» بالرصاص الحى وقتلت العشرات وأصابت الآلاف

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ انطلاق «مسيرة العودة وكسر الحصار» إلى 31 شهيداً حتى اليوم، من بينهم 10 فى «جمعة الإطارات» أمس، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما أصيب نحو 2850 آخرين، منذ بدء المسيرة فى 30 مارس الماضى، بحسب بيان لوزارة الصحة فى غزة، وذكرت «الصحة»، فى بيان، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثمانى 2 من الشهداء، وحالة 79 مصاباً توصف بأنها «خطيرة».

وطالبت الرئاسة الفلسطينية مندوبى دولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وفى الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبى، بالتحرك الفورى مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد. فيما ذكر دبلوماسيون بـ«مجلس الأمن» الدولى أن «واشنطن» عرقلت تبنى المجلس بياناً حول الوضع فى غزة.

السفير الفلسطينى لـ«الوطن»: الاعتراضات الأمريكية لن توقفنا

وقال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى «القاهرة» ومندوبها فى جامعة الدول العربية، إن التحرك السياسى والدبلوماسى والقانونى الفلسطينى مستمر ولن نتوقف جراء اعتراض أمريكى أو إجراءات تتخذها «واشنطن» ضد الشعب الفلسطينى.

وأضاف، لـ«الوطن»: «ما يجرى فى فلسطين وما ترتكبه حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرف ضد شعبنا هو جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد، ونحن مستمرون فى الإجراءات التى بدأناها وتتلخص فى مخاطبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإرسال فريق خبراء للتحقيق فى جرائم الاحتلال.

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