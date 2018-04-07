"الصحة": استقبال 89 مواطنا مصابين باشتباه أعراض تسمم غذائي بالقليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال مستشفيات القليوبية لـ89 مواطنا لديهم أعراض ارتفاع بدرجة الحرارة، وقيء وإسهال، إثر تناولهم وجبات جاهزة مساء أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات كانت في مكانين مختلفين بالمحافظة، الأول في إحدى الجمعيات الخيرية خلال الاحتفال بيوم اليتيم، حيث أصيب 67 مواطنا، تماثل أغلبهم للشفاء بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، فيما تبقى 24 بمستشفى ناصر العام حالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مجاهد، إن الواقعة الثانية كانت في مدرسة بهتيم التجريبية حيث كان يتم الاحتفال أيضا بيوم اليتيم، مشيرًا إلى استقبال مستشفى بهتيم العام لـ22 مواطنا إثر تناولهم وجبات غذائية جاهزة.

وأضاف أن جميع المصابين أعمارهم تتراوح مابين 12 إلى 50 عاما، ولديهم أعراض ارتفاع بدرجات الحرارة، وقيء، وإسهال فقط، وحالتهم في تحسن، وغير مصابين بالتسمم.

وأكد مجاهد، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وقائية فور استقبال المصابين بالمستشفيات ومنها أخذ عينات من الوجبات التي تناولوها، وأيضا عينة من المتحصلات للمرضى، كما تم إرسال فريق من إدارة المراقبة على الأغذية للمحال التى تم تجهيز الوجبات بها لأخذ عينات، وتم إرسال جميع العينات للمعامل المركزية.