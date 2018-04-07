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الوطن

"بوتشيمون": يجب على إسبانيا احترام الديمقراطية

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
"بوتشيمون": يجب على إسبانيا احترام الديمقراطية

كارليس بوتشيمون-صورة أرشيفية

حث رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، في مؤتمر صحفي ببرلين السبت، مدريد على احترام الديمقراطية والاتفاقيات الدولية والإذعان للقرارات الأممية بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ودعا بوتشيمون إلى إجراء مفاوضات على أساس الاحترام المتبادل، في إشارة إلى محاولة كتالونيا الانفصال، وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكومة الإسبانية إجراءات صارمة والسعي إلى العودة القسرية له بعد فراره من البلاد. 

وأضاف رئيس إقليم كاتالونيا السابق أنه يعتزم البقاء في ألمانيا حتى تنظر المحاكم طلبا إسبانيا بترحيله، مشيرا إلى أنه يعتزم العودة إلى بلجيكا واستئناف أنشطته من "المنفى"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اعتزامه احترام كل القرارات القضائية في مسألة رئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون.وخلال مؤتمر حزبه المحافظ في إشبيلية، قال راخوي السبت: "قلت دائما وأكرر الآن إنه يجب احترام واتباع قرارات القضاء"، وأضاف: "لم أتحدث عن هذا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ولا أنوي ذلك أيضا".

ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أن المحاكم المختصة فقط في كل من إسبانيا وألمانيا هي التي يتعين عليها أن تبت في هذا الأمر.،  فيما شارك نحو 100 شخص، يوم السبت، في مظاهرة دعما لرئيس كاتالونيا السابق، في مدينة نويمونستر بشمال ألمانيا، وذلك بعد يوم من الإفراج عنه.

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