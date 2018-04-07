بدء قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية بحضور مندوب عن "السيسي"

ترأس الدكتور منير حنا أنيس، مطران أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قداس عيد القيامة المجيد، في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور محمد مختار، أمين رئاسة الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت الكاتدرائية، تعزيزات أمنية مكثفة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وأمنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

وشددت الأجهزة الأمنية على عدم دخول أي شخص يحمل دعوات لحضور القداس، ومطالبة الأقباط الحاضرين بالكشف عن وشم الصليب حتى يتم السماح لهم بالدخول لمنع اندساس أحد بينهم.