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الوطن

الأنبا بافلي يرأس قداس القيامة بكاتدرائية الإسكندرية

منذ 36 دقيقة
كتب: أ ش أ
الأنبا بافلي يرأس قداس القيامة بكاتدرائية الإسكندرية

الأنبا بافلي يرأس قداس القيامة بالكاتدرائية المرقسية نيابة عن البابا تواضروس

ترأس الأنبا بافلي، أسقف كنائس المنتزه، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، نيابة عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهدت كنائس الإسكندرية تأمينًا مكثفًا، من مديرية أمن المحافظة، وتم غلق الشوارع المحيطة وتحويل مسار السيارات، ووضع حواجز تفتيش والاستعانة ببوابات كشف المعادن.

وحضر مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، مراسم الاحتفال بعيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين.

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