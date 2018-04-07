أرملة الشهيد أحمد شعبان: التصالح مع الإخوان إهانة لكل الشهداء

قالت السيدة رشا، أرملة الشهيد أحمد شعبان، إنها انزعجت كثيرا من مطالب بشأن التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها ترفض بشدة تلك المطالب في الوقت الذي ترفض فيه الدولة حربًا منذ سنوات بسبب تلك الجماعة.

وأضافت "رشا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة": "طبعا ده عمره ما هيحصل، حق الناس اللي ماتت كلها فين، إيه اللي هما عملوه عشان الشعب يتصالح معاهم، دي إهانة لكل الشهداء".

وأشارت إلى أنها لن تقبل بتلك المصالحة مهما حدث، مضيفة: "عمري ما هتسامح معاهم مهما حصل، يعني هما هيرجعولي جوزي اللي استشهد؟!".