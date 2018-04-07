محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان مطرانية المنصورة للمشاركة في القداس

وصل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، والقيادات التنفيذية، قبل قليل، إلي مطرانية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، للمشاركة في احتفال المطرانية بعيد القيامة، والذي يتبعه القداس.

وعززت مديرية الأمن من التواجد الأمني ونشرت القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب، بمحيط الكنائس، كما دفعت بسيارات دفع رباعي محملة برشاشات بمحيط دير القديسة دميانة والكنائس الكبرى، ووضعت بوابات إلكترونية على مسافة من مداخل الكنائس لتفتيش رواد الكنيسة قبل الدخول للقداسات.

ومنعت مرور السيارات أو وقوفها بمحيط الكنائس، وفحصت قوات الحماية المدنية والمفرقعات، الكنائس ومحيطها، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن الأسلحة.