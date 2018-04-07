بدء قداس الكاثوليك بعيد القيامة بمدينة نصر بحضور مندوب عن الرئيس

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية العذراء "سيدة مصر" بمدينة نصر بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شهدت الكنائس تعزيزات أمنية مكثفة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية.

وأمَّنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

ويشارك في الصلاة الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وسط حضور محمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القمامصة والكهنة والراهبات والشمامسة والشعب، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.