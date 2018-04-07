"الدفاع الروسية": مسلحو "جيش الإسلام" ينقضون الاتفاقيات

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجزء الأكثر تشددا من مسلحي "جيش الإسلام" بزعامة القائد الجديد، أبو قصي، ينقض الاتفاقيات الموقعة سابقا ويمنع خروج المدنيين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأكد اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الوضع في دوما شهد تدهورا حادا منذ يوم أمس الجمعة،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأوضح أن مسلحي "جيش الإسلام" استأنفوا مهاجمة مواقع للقوات الحكومية وقصف أحياء سكنية في العاصمة دمشق بالصواريخ وقذائف الهاون.

وخلال 48 ساعة الماضية، أطلق المسلحون 25 صاروخا وقذيفة إلى دمشق وأطرافها، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 42 آخرين بجروح، وسط تصاعد وتيرة القصف.

ويستخدم عناصر "جيش الإسلام" المدنيين كدروع بشرية. كما نفذ مسلحو التنظيم إعدامات بحق المدنيين الذين عبروا عن تأييدهم لخروج المسلحين من دوما.