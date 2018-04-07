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الوطن

المسلماني: نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط كان مُبهرا

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود البدوي
المسلماني: نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط كان مُبهرا

احمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن نموذج المحاكاة مهم جدًا لتدريب الطلاب في الجامعات وتوعيتهم سياسيًا واجتماعيًا، إذ أن البعض ينظم نموذج محاكاة للاتحاد الأوروبي، ويمثل كل طالب زعيم دولة يدافع عنها.

وأشار إلى أنه منبهر بنموذج المحاكاة للاتحاد الأوروبي في جامعة اسيوط، الذي حضره، موضحًا أنه انبهر انبهارًا شديدًا بهؤلاء الطلبة الذين مثلوا 28 دولة أوروبية وتناقشوا في موضوعين رئيسين هما "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وعودة عناصر تنظيم "داعش" إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مستوى اللغة العربية كان رفيعا ومن النادر جدًا وجود خطأ في النحو، وكأن هؤلاء الطلاب لديهم خبرات علمية وعملية في هذا الموضوع، بجانب أن المعلومات الخاصة بالحدث دقيقة جدا.

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