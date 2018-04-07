البابا تواضروس يشكر السيسي ومهنئيه بعيد القيامة

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية كلمته خلال قداس عيد القيامة، الذي يترأسه مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الشكر لكل من اتصل وأرسل وحضر لتقديم التهاني له وللأقباط والكنيسة بتلك المناسبة.

وشكر البابا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تصفيق الأقباط، لتهنتئه بالعيد وإنابته رئيس ديوان الجمهورية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء الذي أناب عنه وزيري الإنتاج الحربي ووزير شئون مجلس النواب، ورئيس البرلمان الذي أناب عنه وكيل البرلمان، وشكر شيخ الأزهر ووزير الدفاع ووزير الداخلية الذين هنأوا وأنابوا عنهم عدد من الممثلين في القداس.

كما شكر البابا الحضور من الوزراء والمسئولين.