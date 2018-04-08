محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة بكنيسة العذراء

شارك اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أقباط مطروح احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، وسط أجواء من المحبة والفرحة والأمن.

رافق أبو زيد، اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، وممثلي الأزهر والأوقاف، والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ، ورابطة شباب مطروح وممثلين عن قيادة المنطقة الغربية العسكرية، ومديري المديريات والإدارات والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وألقي، مساء أمس، كلمة الوعظ الأب بيجيمي الأنبا بولا نائب مطران مطروح، والتى قدم خلالها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فوزه برئاسة مصر لفترة ثانية، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء واهتمامه ورعايته للمصريين جميعا.

وقدم المحافظ التهنئة لأقباط مطروح، بعيد القيامة، مؤكدا أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد تحيطه ألفة ومحبة دائماً لأنهم أبناء وطن واحد.