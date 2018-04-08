بالصور| محافظ الدقهلية: العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري بكل طوائفه

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس، إن العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري العريق بكل طوائفه، والذي يثبت على مر التاريخ تماسكه وصلابته في مواجهة الصعاب، مشيرا إلى روح المحبة والسلام التي تسري فيما بينه وبعضه البعض، وأيضا مع الآخرين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، خلال حضوره قداس عيد القيامة المجيد، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية الأقباط الأرثوذكس، والمعروفة بكاتدرائية العذراء مريم والملاك مخائيل بالمنصورة بحضور الأنبا داوود، أسقف المنصورة وتوابعها، والقيادات الكنسية.

وأشار الشعراوي، إلى أن الأعياد المصرية دائما تحمل الطابع الديني، ويحتفل بها كل المصريين وتنعكس عليهم جميعا بالفرحة والسعادة والسلام، مؤكدا أن مصر ستظل دائما آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة، مشيرًا إلى أن التاريخ يثبت بأنها عصية وصخرة قوية أمام من يحاول النيل منها.

وقدم المحافظ، التهنئة للأنبا داوود، ولأقباط الدقهلية، بهذه المناسبة الطيبة.

رافق محافظ الدقهلية، خلال الزيارة اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، واللواء محمد علوان مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعميد محمد شرباش مدير البحث الجنائي، والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مختار الخولي وكيل الوزارة والسكرتير المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من ممثلي الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونواب البرلمان، وعدد من شخصيات المجتمع المدني على مستوى المحافظة.