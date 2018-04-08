بالفيديو والصور| فرح «حسام وشيرين».. ضحك ورقص وفن وحب

نقلت «الوطن» بالفيديو والصور، تغطية لحظية لحفل زفاف الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب الذي أقيم في فيلا والدة العريس في منطقة العبور.

طالع هنا كل ما تريد مشاهدته في زفاف «حسام» و«شيرين»:

حسام حبيب وشيرين يرقصان على أغنيتهما «كل ما أغني»

بالفيديو عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام

فيديو "بلاي ليست العرسان".. حسام حبيب يخطف قلب شيرين "في غمضة عين"

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

"رقص ومزمار بلدي".. أول فيديو من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

بالصور شيرين تشارك جمهورها حفل زفافها ببث مباشر على "إنستجرام"

بالصور بعد عقد قرانها.. شيرين تستبدل الفستان الأبيض بإطلالة "كاجوال" في عرسها