تكريم "مياه الدقهلية" لتميزها في الموارد البشرية وتأمين مواقع المحطات

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أمس، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نظرًا للأداء المتميز للشركة بأنشطة الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقيم بمقر الشركة القابضة بالقاهرة، وتم الاختيار بناء على الالتزام بمعايير توحيد إجراءات التوظيف لتكون أكثر شفافية وقبولًا من المتقدمين، ومراجعة خطط العمالة بالشركة، وتقنين تسويات العاملين وفقًا لاحتياجات الشركة، والتأكد من ملائمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات وحجم العمل.

ومن ناحية أخرى فإنه جارٍ الإعداد لبرنامج تبادل خبرات الموارد البشرية بين الشركات، لعرض أهم النماذج والتجارب الناجحة ووضع آليات تطبيقها، ومراجعة خطط العمالة وخطط الأعمال السنوية لإدارات الموارد البشرية.

كما سلم المهندس ممدوح رسلان شهادة تقدير للمهندس عزت الصياد نظرا لتميز الشركة في مجال تأمين مواقع المحطات والمنشآت.

وأقيمت مسابقة ضمت جميع الشركات التابعة بالمحافظات، وتم تقيمها طبقا لمجموعة الضوابط والإجراءات القياسية التي وضعتها إدارة الأمن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطورت المنظومة الأمنية للشركات التابعة وجعلها تواكب التطور التكنولوجي الأمني من حيث أساليب التأمين وفقًا للقواعد الفنية لنظم الأمن والحراسة الحديثة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أنه قد تم المرور على 21 شركة تابعة بالمحافظات المختلفة، وتقييمها وفقًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات القياسية، وأسفرت المسابقة عن الاهتمام بتزويد إدارات الأمن بالشركات بالإمكانيات المتاحة لتأمين المنشآت، وتثقيف وتدريب الأفراد وتوعيتهم بمهام وواجبات الخدمة، واستخدام كاميرات المراقبة في التأمين.