ابنة الحاجة سعدية: أمي لم تخرج من السجن.. وصحتها مش مستحملة

قالت «هدى» ابنة «الحاجة سعدية» السيدة المصرية المحبوسة في المملكة العربية السعودية على ذمة اتهامها في قضية مخدرات، إنَّها تحدّثت هاتفيًا إلى والدتها منذ ثلاثة أيام، لافتةً إلى أنَّها مريضة.

وأضافت «هدى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، أنَّ الشائعات التي ترددت بأنَّ والدتها خرجت من السجن لعمل عمرة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنَّ والدتها لا تزال في السجن.

وأشارت إلى أنَّ «الحاجة سعدية» أضربت عن الطعام، متابعة: «أنا بستغيث بكل مسؤول ينقذ أمي صحتها مش مستحملة وهي مش وش بهدلة».