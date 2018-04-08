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الوطن

ما المخاطر التي يتعرض لها الحيوانات حال إطعامهم الفسيخ؟

منذ 25 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
ما المخاطر التي يتعرض لها الحيوانات حال إطعامهم الفسيخ؟

حديقة الحيوانات

طالب الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوانات والأسماك، المواطنين الزائرين لحديقة الحيوانات في احتفالات شم النسيم، بتوعية أطفالهم على الطرق السليمة للمعاملة مع الحيوانات، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم"، لافتًا إلى أن تأكيل الحيوانات الفسيخ والرنجة سوف تسبب لهم أضرار بالغة.

بدوره، قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، إن حيوانات آكلة العشب تتأثر بشكل كبير في حال تناولها كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة نظرًا لاعتمادها على تناول الأعشاب والنباتات المختلفة سهلة الهضم.

وأوضح شلتوت لـ"الوطن"، أن تناول الحيوانات للفسيخ والرنجة الموجود بهم نسب كبيرة من الأملاح سوف يؤدي إلى أضرار كبيرة على الجهاز الهضمي للحيوانات التي تتناولها، علاوة على وجود صعوبة في هضم تلك الأطعمة لاحتوائها على العظام الصغيرة الموجودة في الأسماك المملحة.

وأضاف أستاذ الرقابة الصحية، أن الحيوانات قد تصاب بأعراض عصبية تؤدي إلى شلل، في حال تناولها كميات كبيرة من الفسيخ الملوث، لافتًا إلى أن التلوث الغذائي والأكل المتعفن قد يحتوى على بكتريا وفيروسات مما يتسبب في إصابة الحيوانات بالعديد من الأمراض البكترية والفيروسية، بالإضافة إلى التأثير على كلي وكبد الحيوان.

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