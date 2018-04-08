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الوطن

محافظ بورسعيد يزور الكنائس ويقدم التهنئة للأقباط في عيد القيامة

اليوم AM 06:18
كتب: الوطن
محافظ بورسعيد يزور الكنائس ويقدم التهنئة للأقباط في عيد القيامة

محافظ بورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، جولة على عددٍ من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، شملت كنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة سانت أوجيني.

وقدم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيام المجيد، مقدما خالص التهاني باسم أهالي المحافظة.

وأكد المحافظ أن تواجدنا جميعا، اليوم، للاحتفال بالعيد يدل على الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والتي تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد، وستظل دائما مصر هي رمز المحبة والسماحة في جميع اﻷديان ونسيج وصفا واحدا، رغم كيد الكائدين والحاقدين وأن مصر ستظل محروسة إلى يوم الدين.

وأعرب المحافظ، خلال جولته بالكنائس، عن فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتي أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله، مشيرا إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي "مسلم - مسيحي - فرعوني" وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه.

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