بالصور| محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال جمعية الأمل بيوم اليتيم

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، احتفال جمعية الأمل لرعاية الأيتام بشرم الشيخ، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حسين سليمان نائبا عن مدير الأمن، وفؤاد عبدالعظيم مدير عام التضامن الاجتماعي، والنائب عطية موسى عضو مجلس النواب، واللواء عبدالفتاح حلمي مستشار المحافظ، والشيخ جمال البوديسي ممثل الأوقاف، وأحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفاطمة السباعي عضو مجلس إدارة جمعية الأمل.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وقال المحافظ في كلمته إنه يسعد بحضوره هذه المناسبة العظيمة كل عام، وقدم الشكر لمجلس إدارة الجمعية على مجهوداتهم، وأعلن موافقته على تخصيص قطعة أرض لبناء دار الأمل لرعاية الأيتام على أن يلحق بها معرض دائم لعرض المنتجات بغرض توفير إيرادات للجمعية.