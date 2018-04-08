تسجيل الدخول

الوطن

وكيل جهاز المخابرات الأسبق: "الإخوان" لا تزيد عن 20 ألف شخص في مصر

منذ 55 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وكيل جهاز المخابرات الأسبق: "الإخوان" لا تزيد عن 20 ألف شخص في مصر

أسعد حمدي

علق اللواء أسعد حمدي، وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق، على مطالبة الكاتب عماد الدين أديب، المصالحة مع الإخوان، أنه لا بد من رفع شعار "لا إخوان بعد اليوم"، موضحًا أن مطالبته عبارة عن "بالونة اختبار" لرأي الشارع المصري، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا أنه لا إخوان بعد اليوم.

وأكد "حمدي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أن المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة، حيث إن تاريخ جماعة الإخوان سيء، وملئ بالخيانات السياسية.

وتابع "الإخوان ركبوا على ثورة يناير وانقلبوا تاني، الإخوان دعوة عنصرية مثل المافيا ولا تعترف بالوطنية أو القومية ولا تقبل إلا نفسها فقط"، كاشفا عن عدد الجماعة في مصر حيث أن عناصر الإخوان لا يزيدون عن 20 ألف مواطن في مصر، ويلعبون على تعاطف البعض.

أخبار متعلقة

رامي جان لإعلاميي الإخوان: "إللي عايز يرجع يرجع.. الباب لسه مفتوح"

رامي جان لإعلاميي الإخوان: "إللي عايز يرجع يرجع.. الباب لسه مفتوح"
والد الشهيد عمرو صلاح: "من يسعى للتصالح مع الإخوان معدوم الضمير"

والد الشهيد عمرو صلاح: "من يسعى للتصالح مع الإخوان معدوم الضمير"
والدة الشهيد أحمد شعبان عن التصالح مع الإخوان: "ومين يجيب حق ولادنا"

والدة الشهيد أحمد شعبان عن التصالح مع الإخوان: "ومين يجيب حق ولادنا"
أرملة الشهيد أحمد شعبان: التصالح مع الإخوان إهانة لكل الشهداء

أرملة الشهيد أحمد شعبان: التصالح مع الإخوان إهانة لكل الشهداء

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

مدير أمن المنيا يوجه بحسن معاملة المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم

مدير أمن المنيا يوجه بحسن معاملة المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم

أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

أحد ضحايا "الحوت الأزرق": اللعبة طلبت مني إيذاء زميلي القبطي

رئيس "الألعاب الإلكترونية": روسيا ألقت القبض على مخترع "الحوت الأزرق"

رئيس "الألعاب الإلكترونية": روسيا ألقت القبض على مخترع "الحوت الأزرق"

بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

بالفيديو| "روح واحدة في جسدين".. شاب يحمل صديقه المعاق منذ 12 عاما

القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

القرموطي يصف زواج حسام وشيرين بـ"مشروع ضخم".. ويوجه رسالة لعمرو دياب

اختيارات الوطن

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

"رقص ومزمار بلدي".. أول فيديو من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

الأكثر قراءة

عاجل