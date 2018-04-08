وكيل جهاز المخابرات الأسبق: "الإخوان" لا تزيد عن 20 ألف شخص في مصر

علق اللواء أسعد حمدي، وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق، على مطالبة الكاتب عماد الدين أديب، المصالحة مع الإخوان، أنه لا بد من رفع شعار "لا إخوان بعد اليوم"، موضحًا أن مطالبته عبارة عن "بالونة اختبار" لرأي الشارع المصري، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا أنه لا إخوان بعد اليوم.

وأكد "حمدي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أن المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة، حيث إن تاريخ جماعة الإخوان سيء، وملئ بالخيانات السياسية.

وتابع "الإخوان ركبوا على ثورة يناير وانقلبوا تاني، الإخوان دعوة عنصرية مثل المافيا ولا تعترف بالوطنية أو القومية ولا تقبل إلا نفسها فقط"، كاشفا عن عدد الجماعة في مصر حيث أن عناصر الإخوان لا يزيدون عن 20 ألف مواطن في مصر، ويلعبون على تعاطف البعض.