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الوطن

بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مدخل الهضبة بشرم الشيخ

منذ 13 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مدخل الهضبة بشرم الشيخ

جانب من الجولة

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مدخل هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ التي تشمل رصف وإنارة وأماكن جلوس وشاشة عرض ومسرح وأماكن لتغيير الملابس لتكون متنفسا جديدا ومزار ترفيهي وسياحي خلال شم النسيم.

وأكد المحافظ أن العمل يتم على قدم وساق بالمرحلة الثانية من تطوير وحماية هضبة أم السيد من الانهيار لحماية استثمارات سياحية تقدر بالمليارات، لافتًا إلى أن شركة المقاولون العرب هي المسؤولة عن التنفيذ بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال التطوير والحماية تتم على أساس علمي عقب دراسة من قبل مكاتب استشارية متخصصة.

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