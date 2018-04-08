مدير أمن المنيا يوجه بحسن معاملة المواطنين وفتح قنوات اتصال معهم

شدد اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، على فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولًا للتعاون المشترك بينهم وأجهزة الشرطة لإثراء الرسالة الأمنية.

وطالب عبدالمنصف خلال الكلمة التي ألقاها في ختام الدورة التثقيفية لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، بالالتزام بالمهام الواردة بخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.

وأكد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون، وحسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية، والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة، والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية، وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة، والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز، والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين في ذلك.

وشدد على تنفيذ سياسة وزارة الداخلية في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين، والرعاية الخاصة التي توليها الوزارة بأبنائها في النواحي الصحية والاجتماعية.