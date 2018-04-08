تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي

اليوم AM 07:29
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي

محافظ الإسماعيلية و مدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى .

شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وجمع كبير من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب، احتفالات الكنيسة بالأعياد وحضور القداس الإلهي.

وتضمنت الزيارة كنيسة "الأنبا بيشوي" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، وتهنئة الإخوة الأقباط والمشاركة في حضور قداس ليلة العيد أمس.

 

أخبار متعلقة

محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة
وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات

وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات
كنيسة الأقباط الأرثوذكس تساهم في بناء مسجد بالأقصر

كنيسة الأقباط الأرثوذكس تساهم في بناء مسجد بالأقصر
"كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس" تنظم مأدبة إفطار رمضانية في الإمارات

"كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس" تنظم مأدبة إفطار رمضانية في الإمارات
بالصور| تشييع جثمان وكيل عام مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الفيوم

بالصور| تشييع جثمان وكيل عام مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الفيوم

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج

تصاعد أدخنة من قطار يتسبب في توقف القطارات ساعة و20 دقيقة بسوهاج

الأرصاد: الطقس مائل للبرودة ليلا.. "خدوا جواكيت معاكم وإنتم خارجين"

الأرصاد: الطقس مائل للبرودة ليلا.. "خدوا جواكيت معاكم وإنتم خارجين"

هنده عياري: "السلفيين قبل كده خيبوا أملي وبعدين الإخوان"

هنده عياري: "السلفيين قبل كده خيبوا أملي وبعدين الإخوان"

ضحية حفيد البنا عن اغتصابها: "لم أكن مستعدة لذلك أو أرغب فيه"

ضحية حفيد البنا عن اغتصابها: "لم أكن مستعدة لذلك أو أرغب فيه"

هنده عياري تحكي تفاصيل تعرضها للاغتصاب من حفيد حسن البنا

هنده عياري تحكي تفاصيل تعرضها للاغتصاب من حفيد حسن البنا

اختيارات الوطن

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

"رقص ومزمار بلدي".. أول فيديو من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحتضن شيرين أثناء رقصهما في حفل زفافهما

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

الأكثر قراءة

عاجل