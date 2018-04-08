محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي

شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وجمع كبير من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب، احتفالات الكنيسة بالأعياد وحضور القداس الإلهي.

وتضمنت الزيارة كنيسة "الأنبا بيشوي" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، وتهنئة الإخوة الأقباط والمشاركة في حضور قداس ليلة العيد أمس.