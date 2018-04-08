مهند دياب يحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان النهج السينمائي بالعراق

حصد المخرج مهند دياب جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان النهج السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية عن فيلمه "حياة طاهرة" في حفل كبير بمدينة كربلاء العراقية بحضور كوكبة من الفنانين العرب والعراقيين ومن مختلف دول العالم.

وفي كلمته أبدى دياب فخره الشديد بحصد جائزة لمصر في بلد بقيمة وقامة وتاريخ وعراقة العراق.

يذكر أن دياب الذي يعمل مستشارا للتوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي يعمل على الانتهاء من فيلم تسجيلي جديد عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج، وذلك بعد آخر أفلامه الوثائقية "غالية" والذي عرض يوم احتفال الوزارة بعيد الأم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.