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الوطن

جامعة العريش تطمئن أولياء الأمور: مراعاة الطلاب عند استئناف الدراسة

اليوم AM 09:16
كتب: محمد مقلد
جامعة العريش تطمئن أولياء الأمور: مراعاة الطلاب عند استئناف الدراسة

الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش

أصدرت جامعة العريش بشمال سيناء بيانا لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، وأكد الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، أنه عند تحديد موعد عودة الدراسة الجامعية، بعد أن تنتهي القوات المسلحة من حربها ضد الإرهاب الأسود، سوف يصدر تعليماته الحاسمة لعمداء الكليات ووكلائهم وأعضاء هيئة التدريس؛ بشأن مراعاة الطلاب خاصة طلاب السنة الأخيرة (مرحلة البكالوريوس) بكليات الجامعة كافة، ليتم التيسير عليهم تمامًا سواء في المنهج أو في الامتحانات أو في التصحيح.

وتابع البيان أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات ذات الخطوات الواسعة بشأن مراعاة الظروف التي مر بها طلابنا في المدن الباسلة بمحافظة شمال سيناء، مضيفا أن مجلس الجامعة أصدر قراراته بشأن التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلاب بإعفاء طلاب الجامعة من المصروفات الدراسية والكتب والمذكرات.

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