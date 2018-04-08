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الوطن

شيخ الأزهر: أطالب الكنائس بتحصين أبنائنا وبناتنا من الأفكار الوافدة

منذ 15 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
شيخ الأزهر: أطالب الكنائس بتحصين أبنائنا وبناتنا من الأفكار الوافدة

أحمد الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن البعض يستخدم الدين مثل شيئا للتفاوض وأخذ نصف العقيدة وترك النصف الآخر، ولابد للكنائس أن تكون لها خطة سريعة لتحصين أبنائنا وبناتنا من الأفكار الوافدة، وأعول على بيت العائلة في انتقال بيت العائلة من المحلية للعالمية والاقليمية، وهناك أمل كبير ولكن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.

وأضاف الطيب خلال حديثه أثناء زيارته للمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وبالنسبة لهذا الشعب الطيب المتدين، الذي له اقدام راسخة لأكثر من 7 آلاف سنة، يستحق أن نتقدم بخطوات غير عادية، وسيكون هناك قريبًا أن يصنع هذا البيت شيئًا، وفي أجواء عيد القيامة أهنئكم وفي نفسي الأمل والرجاء، وأهنئ الرئيس بفوزه بالانتخاب بفترة ثانية، وخروج الشعب المصري واختيار القيادة لما لمسه الشعب من مبشرات واتمنى أن تعود مصر لريادتها في المنطقة، وأبنائنا وبناتنا الأزهريات، جايين للتهنئة اليوم وكل عام وأنتم بخير.

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