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الوطن

الثلاثاء.. بدء تسليم 144 وحدة بـ"دار مصر" في دمياط الجديدة

منذ 8 دقيقة
كتب: جهاد عباس
الثلاثاء.. بدء تسليم 144 وحدة بـ"دار مصر" في دمياط الجديدة

د. مصطفي مدبولي - وزير الإسكان

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، يبدأ الثلاثاء المقبل تسليم  144 وحدة سكنية (6 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحي السادس.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: الثلاثاء المقب يبدأ تسليم وحدات العمارة رقم 71، والأربعاء 11/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 52، وتم والخميس 12/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، والأحد 15/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 74، والإثنين 16/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 28، والثلاثاء 17/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، والأربعاء 18/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 82، والخميس 19/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 61، وتخصيص الأحد 22/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

وأكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك عددا من الوحدات بمدينة دمياط الجديدة، وكذا بعدد من المدن الأخرى بالمرحلة الأولى للمشروع، تم إخطار مالكيها منذ فترة بسرعة التوجه لتسلمها، ولم يحضروا حتى الآن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات المنصىوص عليها بكراسة شروط الحجز، ضد من يتخلف عن تسلم وحدته. ​

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