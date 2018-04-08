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الوطن

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول رفع الدعم عن الكهرباء بنهاية 2022

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد يوسف
نائب يتقدم بطلب إحاطة حول رفع الدعم عن الكهرباء بنهاية 2022

وزير الكهرباء

تقدم النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وتصريح الوزير عن رفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء بنهاية 2022.

وقال "أبو باشا"، في تصريحات صحفية، "نريد من وزير الكهرباء معرفة قيمة استخراج الكهرباء في الدول التي تشابه حالة مصر وتستخدم السولار في توليد الكهرباء مثل الأردن ولبنان والسودان والتشاد"، مضيفًا "يجب أن يحاسب المواطن في مصر بنفس قيمة ما يدفعه المواطن في هذه الدول".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن سعر كيلو الكهرباء مرتفع بالمقارنة بهذه الدول، وفواتير الكهرباء اصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسرة المصرية والمشروعات والمحلات الصغيرة، مشيرًا أن تصريحات الوزير "غير موفقه بالمرة".

وتابع البرلماني: "المواطن ممكن أن يتحمل تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، لكن لا يجب أن نحمله الفساد الموجود في مؤسسات وزارة الكهرباء، فهو أمر يفوق الاحتمال خاصة مرتبات المستشارين والبدلات والمكافآت وغير ذلك من التكاليف غير الموجودة في البلاد المقارنة".

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