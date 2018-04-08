محافظ المنيا يقدم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

قدم عصام البديوى محافظ المنيا التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، رافق المحافظ خلال جولته على الكنائس بمراكز مغاغة و بني مزار ومطاي العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز وعدد من نواب البرلمان وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

زار المحافظ مطرانية بني مزار والبهنسا (كاتدرائية القديس مارمرقس) ومطرانية مغاغة والعدوة ومطرانية مطاى، حيث أكد على أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة يعد تعبيراً عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

قال المحافظ إن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق، مشيداً بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر والكنيسة في احتواء كافة المحاولات التي من شأنها إحداث الوقيعة بين نسيجي الوطن.

كما قدم المحافظ الشكر للجهات الأمنية بشقيها من رجال الجيش والشرطة لجهودهم المبذولة في تأمين قداس عيد القيامة، الأمر الذي ساهم في مرور الاحتفال بعيد القيامة بسلام وأمان وإدخال الفرحة على قلوب المصريين كافة.