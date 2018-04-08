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الوطن

رئيس "الوطنية للإعلام" ينعى آمال فهمي: "تركت بصمة في قلوب الجميع"

منذ 24 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
رئيس "الوطنية للإعلام" ينعى آمال فهمي: "تركت بصمة في قلوب الجميع"

الإذاعية الراحلة أمال فهمي

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية القديرة آمال فهمي التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وقال زين، في بيان، إن "الإعلامية القديرة لم ينقطع أبدا عطاؤها المتميز للإعلام المصري، حيث كانت نموذجا يُحتذى به في المهنية والاحترام، وخلال رئاستها لإذاعة الشرق الأوسط عملت على تقديم إعلام هادف وتتلمذ على يدها أجيال عديدة وقدمت أشهر برامجها (على الناصية)، حيث أمتعت المشاهدين والمستمعين بصوتها المميز وتركت بصمة في قلوب الجميع ولقبت بملكة الكلام".

ودعا زين أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

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