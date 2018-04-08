محافظ البحيرة ومدير الأمن يهنئان الأنبا باخوميوس بعيد القيامة

قدّمت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، التهنئة للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأخوة الأقباط، بمقر المطرانية بدمنهور، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية.

وأكدت المهندسة نادية عبده، أن عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، تجمع الأمة المصرية فى عيد واحد، تختص به مصر دون غيرها بين كل بلاد العالم، متحابين ومتآخين بين جنباتها قلبا واحدا وصفا واحدا فى وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد.

وقالت محافظ البحيرة: "إن وجودنا اليوم بينكم ومشاركتنا جميعا فى الاحتفال بتلك الأيام المقدسة، يثلج صدورنا بمزيد من العزة والفخر، ويبعث فى نفوسنا الأمل لرد كل الشبهات ومقاومة الشائعات التى تعبث بأمننا وتكيل لنا الحقد والكراهية".

وأكد الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمسة مدن الغربية، أن روح المحبة والإخاء، تربط نسيج المجتمع المصرى، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، مشيرا إلى أننا نعتز بوطننا مصر، ونأمل أن تتخطى مشاكلها وتنعم بالأمن والاستقرار والعدالة والمصالحة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لتنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق المواطنة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح، أهمية روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر، وأن مصر ستبقى رمزا للمحبه والتسامح والتعايش مهما حاولت قوى الشر النيل من وحدة شعبها.