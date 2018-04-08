عمرو الليثي ينعى آمال فهمي: "فقدنا قامة إذاعية كبيرة"

نعى الإعلامي عمرو الليثي الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، التي وافتها المنية صباح اليوم، قائلا: "فقدنا قامة إذاعية كبيرة أسهمت في إثراء المكتبة الإذاعية بأفضل البرامج الحوارية والإذاعية".

وأضاف الليثي، في بيان اليوم: "أسهمت الراحلة في دعم العديد من الكوادر الإذاعية وتخريج أجيال أسهمت في الارتقاء بالإذاعة المصرية، وأثرت ميكروفون الإذاعة المصرية بالعديد من البرامج الراسخة في وجدان المستمع المصري والعربي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويُلهم أهلها الصبر والسلوان".

وغيب الموت الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وهي من مواليد 1926، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وانضمت للإذاعة المصرية عام 1951، وتعد أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية".