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الوطن

رئيس جامعة دمنهور يزور الكنيسة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

منذ 8 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس جامعة دمنهور يزور الكنيسة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

رئيس جامعة دمنهور يقدم التهنئة للأنبا باخوميوس بعيد القيامة

أجرى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، زيارة إلى مقر مطرانية البحيرة، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، على أهمية روح الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر، مشددا على أن مصر ستبقى رمزا للمحبة والتسامح والتعايش مهما حاولت قوى الشر النيل من وحدة شعبها.

وتوجه صالح، لزيارة الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية أيضا بميدان المحطة، كما وجه الشكر لجميع القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بمحافظة البحيرة على الجهد المبذول والمشدد في التأمين على جميع الكنائس بالمحافظة.

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