في الاحتفال بشم النسيم.. "المجمعات الاستهلاكية" خالية من الفسيخ

قبل يوم واحد من الاحتفال بأعياد شم النسيم الذي طالما ارتبط ذلك اليوم بالفسيخ والرنجة، خلت بعض المجمعات الاستهلاكية من وجود الفسيخ تحديدا، وتواجدت الرنجة بكميات محدودة، وقليلة في بعض المجمعات، ففي مجمعات الأهرام الإستهلاكية في منطقة الدقي، والتي خلت تماما من أي نوع من أنواع الأسماك المملحة.

ويقول أحد عمال نيو ماركت الأهرام بشارع الدقي: "لحد دلوقتي لسه المورد ما غطاش كل الأماكن اللي فيها مجمعات إستهلاكية، وعموما الفسيخ والرنجة مش بتنزل في كل الأماكن، والطلب بيكون قليل عليها ومفيش إقبال، ولو خيرونا نجيبها ولا لأ هنختار إننا منشتغلش فيها".

ويقول أحد عمال نيو ماركت سليمان جوهر، والذي رفض ذكر اسمه: "مستحيل أفكر انزل الرنجة والفسيخ عندي، لسببين اولهم، مفيش إقبال عليهم، وثانيهم إن فيه منافسة كبيرة من المحلات اللي جنبنا، ودول طبعا مشهورين بما فيه الكفاية، ومش هنقدر ننافسهم في البيع، فالأحسن إن ما يكونش عندنا لا فسيخ ولا رنجة".

ولم يختلف الحال كثيرا في منطقة رمسيس وتحديدا نيو ماركت التوفيقية، حيث أكد العمال به، عدم وجود الفسيخ نهائيا، وأشاروا إلي وجود الرنجة بشكل مستمر بسعر 33 جنيه للكيلو، حيث قال أحمد، أحد عمال نيو ماركت التوفيقية: "الرنجة خلصت، والفسيخ مش بنجيبه، والإقبال علي الرنجة مرتفع، لأن السعر هنا أرخص من بره، هنا الكيلو بـ33 جنيه، الموضوع مش مرتبط بيوم شم النسيم وبس، إحنا في التوفيقية الرنجة موجوده عندنا طوال السنة، والناس بتشتريها بإستمرار، عكس الفسيخ اللي الناس بتجيبه في المواسم وبس".

ويقول عاطف أحد المواطنين، ٤٥سنة، من سكان الجيزة: "أنا أول مره أسمع عن موضوع الفسيخ والرنجة ده، ومش عارف بيجي منين، والتموين بتاعي في نجيب الريحاني، وسألت الموظف قالي مفيش، فبطلت أسال بقي، لكن أنا كنت بسأل عن الرنجة، لكن الفسيخ لا طبعا، أنا بشتري الكيلو البوري بـ60 جنيه، وبعمله في البيت علي الأقل يبقي مضمون، لأن ده يوم في السنة ولازم ناكل حاجة مضمونة، وكمان لما بشتري بوري وأعمل منه فسيخ، بيبقي تكلفته أقل طبعا، من كيلو الفسيخ"

ويقول دسوقي عبدالقادر مدير فرع المصرية لتسويق الأسماك باب اللوق: "الفسيخ بـ100 والرنجة بـ33 جنيه، وخلصنا طن في يومين، الإقبال علينا مرتفع جدا وخصوصا علي الفسيخ، دلوقتي مبقاش عندنا إلا كيلو فسيخ وكل اللي كان عندنا خلص".

وتقول المهندسة "رئيسة"، مدير عام الشركة المصرية لتسويق الأسماك: "إحنا عندنا مصدر الفسيخ هو بركة غليون، بكفر الشيخ، ومن شهر 3 وإحنا بنزل كميات كبيرة، والإقبال علي منتجاتنا مرتفع جدا وخصوصا علي الرنجة، والفسيخ طبعا ليه مواسم، وده الموسم بتاعه، ومبقاش عندنا إلا كيلو تقريبا".

ويقول محمد عبدالرحمن، مواطن، 56 سنة، "أنا إشتريت رنجة من المجمع، لكن الفسيخ مش بناكله عموما، الرنجة جودتها ممتازة بالمقارنة باللي بره، ورخيصة وأنا عن نفسي بتعامل مع المصرية للأسماك بقالي سنين، وهنا كل حاجه جودتها كويسة جدا".