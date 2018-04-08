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الوطن

وكيل زراعة البحيرة يفتتح البرنامج التدريبي لـ"تكثيف المحصول"

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وكيل زراعة البحيرة يفتتح البرنامج التدريبي لـ"تكثيف المحصول"

وكيل زراعة البحيرة يفتتح البرنامج التدريبى للتكثيف المحصولى

فتتح الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، البرنامج التدريبى حول التكثيف المحصولى، الذي يستمر حتى 15 أبريل الجاري.

ويأتي ذلك بحضور 25 دارسا من المهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية وأقسام الإرشاد الزراعي والأراضي والمياه والمكافحة، وينفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب برئاسة الدكتورة إكرام تركي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أهمية التكثيف المحصولي في المرحلة الحالية والمقبلة لدورة المهم في توفير المياه والإدارة الجيدة للمياه، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام في الحضور طوال أيام الدورة مع تنفيذ كافة التعليمات فى هذا الشأن حتى يتحقق المستهدف من إقامة هذه الدورة.

 وأوضح ناجي حسن مدير الإرشاد الزراعي، دور التكثيف المحصولى والزراعة المحملة في زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأشادت المهندسة حنان عويس مدير التدريب بالمديرية، بالدورات التي تتم تحت رعاية وكيل الوزارة والمهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة، وقالت إن مثل هذه الدورات تساهم بشكل كبير في تزويد الدارسين بأحدث ما وصل إليه العلم والبحوث في مجال التكثيف المحصولي.

وأشارت إلى أن المحاضرين في هذة الدورة نخبة من أساتذة كلية الزراعة جامعة دمنهور ومعهد البحوث الزراعية.

 

 

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