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الوطن

وزير تركي: تصريحات وزير الدفاع اليوناني "كوميدية متغطرسة"

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
وزير تركي: تصريحات وزير الدفاع اليوناني "كوميدية متغطرسة"

عمر جليك-صورة أرشيفية

قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، إن تصريحات وزير الدفاع اليوناني تحمل مستوى كوميدي متغطرس، وأن على حكومة أثينا والاتحاد الأوروبي إدانة تلك التصريحات.

وأضاف جليك، في تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، ردًّا على تصريحات وزير دفاع اليوناني "بانوس كامينوس" المسيئة لتركيا، إن التضامن الأوروبي يستند إلى قيم العمل المشترك، وينبغي ألا يتحول هذا التضامن إلى "تضامن بلطجية الحارات"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار إلى أن دعم بلدان الاتحاد الأوروبي اليونان ضد تركيا تحت عنوان "التضامن الأوروبي"، بغير وجه حق، لن ينتج عنه سوى التقليل من مصداقية الاتحاد الأوروبي.

كما طالب جليك الاتحاد الأوروبي واليونان بإدانة علنية لتصريحات وتصرفات وزير الدفاع اليوناني، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات والتصرفات "غير مبدئية واستفزازية".

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