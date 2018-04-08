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الوطن

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة للمسرح الجامعي

منذ 28 دقيقة
كتب: الهام زيدان
مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة للمسرح الجامعي

شعار مهرجان المسرح الجامعى

يعقد الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس ومؤسس مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، والذي يقيمه قطاع الصندوق، بمركز الإبداع الفني.

حيث سيتم الإعلان عن العروض المشاركة، والجامعات المشاركة في عرض الافتتاح، كذلك الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم والمكرمين.

الجدير بالذكر أن مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي يحمل شعار "عودة الروح"، والتي تحمل دورته الجديدة اسم فاطمة علي، ويقام في الفترة من 10 وحتي 19 أبريل الجاري بمسرح مركز الإبداع الفني.

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