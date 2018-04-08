بالصور| وزير القوى العاملة يتسلم درع "العمل العربية" نائبا عن السيسي

أهدى فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، درع المنظمة إلى محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، راعي مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والأربعون بالقاهرة.

كما أٌهدي درع المنظمة إلى كل من أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الكويت، ورئيسة مؤتمر العمل العربي في دورته السابقة، والمهدي الأمين رئيس المؤتمر وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، ومحمد شياع السوداني رئيس مجلس إدارة المنظمة ووزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق.