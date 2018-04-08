بالصور| "تعليم الشرقية" تحيي ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بمقر مدرسة بحر البقر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، بالذكرى 48 لمذبحة المدرسة، بحضور رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول الوزارة، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد أحمد ناجي، مدير عام إدارة الحسينية التعليمية، وأسعد فاروق ماضي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وقرئت الفاتحة على أرواح الشهداء في زيارة للنصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر، ومتحف المدرسة الذي يضم بعض مقتنيات التلاميذ شهداء الاعتداء اللإسرائيلي، من كتب وأقلام وكراسات دراسية، والملفات الخاصة بهم.

وأحيت جميع مدارس إدارة الحسينية التعليمية، الذكرى 48 لمذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية بتخصيص فقرات إذاعية، إذ يعتبر يوم 8 أبريل عيدا قوميا للمركز بمحافظة الشرقية.

الجدير بالذكر أن 8 أبريل 1970 ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر، إثر قصف وحشي لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ، للمدرسة.