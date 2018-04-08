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الوطن

الحدائق والمتنزهات تستقبل زائريها فى احتفالات «شم النسيم»

منذ 36 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة ومحمد أبوعمرة وتوفيق شعبان وأميرة فكرى وسحر المكاوى
تصوير: سمير وحيد

من النسخة الورقية

العدد : 2171

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الحدائق والمتنزهات تستقبل زائريها فى احتفالات «شم النسيم»

الحدائق تتزين لاستقبال الزوار خلال شم النسيم

رفعت الحكومة من استعداداتها لاحتفالات شم النسيم، غدًا، حيث تمت تهيئة جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع تأكيدات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد أجواء ربيعية جيدة مناسبة للخروج والتنزه فى الأماكن العامة خلال شم النسيم، وكذلك السفر إلى جميع المدن الساحلية بالجمهورية، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً على جميع الأنحاء.

وأعدت حديقة حيوان الجيزة منطقة ترفيهية بالحديقة، على مستوى عالٍ وآمِن للأطفال، حيث تضم عدداً من الألعاب الترفيهية، ومن ضمنها ألعاب كهربائية للأطفال وسينما بنظام (7d) تعرض أفلاماً تشويقية قصيرة لمدة ربع ساعة بأسعار مناسبة.

وأشارت وزارة الزراعة فى بيان إلى أنه تم تجديد الاستراحات بالحديقة بالكامل، وكذلك تم تحديث خدمة تنقل الزائرين داخل الحديقة من خلال «الطفطف»، فضلاً عن زيادة عدد منافذ دخول الحديقة وبيع التذاكر للتيسير على الزائرين ومنع تكدسهم على الأبواب، كذلك وضع لوحات إرشادية جديدة وخرائط تعريفية للحيوانات والنباتات، وإتاحة المعلومات التفصيلية عن كل حيوان أو نبات نادر، حتى تشمل الزيارة طابعاً ثقافياً ترفيهياً.

قطار المفاجآت ينطلق اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية.. وبرنامج ترفيهى للأطفال بحديقة الحيوان.. و«الأرصاد»: الجو ربيعى يسمح بالتنزه والسفر.. و«السياحة»: رقابة على وجبات الفسيخ فى الفنادق

وشدد البيان على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، ووضع خطة لمواجهة حالات الطوارئ، والتكدس والزحام، فضلاً عن تأمين الزوار، حيث تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، تحسباً لأى طوارئ وسرعة التعامل معها.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ عدد من الاستعدادات خلال أعياد شم النسيم لرواد حديقة حيوان الجيزة، من بينها إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان، وإعداد خطة تفصيلية فى أيام العيد لمواجهة الزحام، والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها.

من جانبه، أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة ستدفع صباح غدًا، بقطار مفاجآت، حيث يتحرك القطار من محطة القاهرة فى الساعة 5.45 صباحاً متوجهاً إلى الإسكندرية، والعودة مساء اليوم إلى القاهرة، طبقاً لجداول التشغيل، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد شم النسيم، موضحاً أن الأسعار ستكون مخفضة.

وكشف مصدر بوزارة السياحة أن قطاع الفنادق والقرى السياحية بالوزارة كلّف المفتشين التابعين له بمراقبة وجبات الفسيخ والسردين والسمك المملح التى يقدمها عدد من الفنادق لروادها غد خلال شم النسيم، لافتاً إلى أنه يتم التأكد من صلاحية تلك الأسماك للتناول، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مغلظة سيتم تطبيقها على الفنادق التى يوجد بها أسماك مسممة أو منتهية الصالحية.

فيما أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، زيارة مفاجئة لمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، أمس، للتأكد من مدى جاهزية المستشفيات الجامعية خلال أعياد شم النسيم، وتفقد أقسام الجراحة ووحدات العناية المركزة ومعامل الأشعة والتحاليل بالمستشفى.

كما تفقد الوزير مركز السموم، واطمأن على حالات التسمم الغذائى المحوّلة لمركز السموم، وتفقد أيضاً غرف العناية المركزة والعيادات الخارجية والمتابعة والقسم الداخلى.

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