بالفيديو| طبيب يكشف كيفية التعامل مع حالات التسمم بسبب "الفسيخ"

قال الدكتور محمد نجيب عبدالله، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب القصر العيني، إن الفسيخ قيمته الغذائية ليست كبيرة، لافتًا إلى أنه يسبب مضاعفات خطيرة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والمصابين بقصور في وظائف الكلى والكبد، مشددًا أنهم ممنوعون من تناول الفسيخ أو الرنجة حفاظًا على صحتهم.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إنه على الحوامل وكبار السن والمرضى الذين يتم علاجهم بمادة الكورتيزون الابتعاد عن تناول الفسيخ، موضحًا أنه يفرز بكتيريا كلوستريديوم بوتيولينوم، التي تفرز البوتيولين وهي عبارة عن سم يهاجم أعصاب الجسم.

وأضاف، أنه فور إفراز البوتيولين تبدأ في مهاجمة أعصاب الجسم لهذا يشعر المريض بضعف عام وإرهاق شديد وارتخاء في الأطرف والعضلات وعدم قدرة على الحركة وانتفاخات وآلام وقئ وإسهال، متابعًا: "ثم تبدأ مرحلة صعوبة الكلام والبلع، إلى أن يصل المريض إلى زغللة في العينين واضطراب في الرؤية، ثم يعقبها حدوث شلل تنفسي، بعد تناول الفسيخ بـ4 ساعات على أقل تقدير".

ولفت إلى أن أعراض السم الناتجة عن تناول الفسيخ لا تكون مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة أو حدوث تشنجات للمريض، موضحًا أن أطباء التجميل يستخدمون مادة البوتيولين في تصنيع مادة "البوتكس"، لعلاج التجاعيد.

وأكد عبدالله، على ضرورة اصطحاب المريض المصاب بالتسمم نتيجة لتناول الفسيخ إلى أقرب مركز للسموم، لا الذهاب إلى المستشفيات العادية، نظرًا لعدم توفر المصل المضاد لهذا السم في المستشفيات العادية.

وطالب بتحري الدقة في مصادر بيع الفسيخ، مضيفًا: "عندما نشتري السمكة فإننا نضغطها بأصابعنا فإذا تهتكت أنسجته بسهولة أو أفرزت مادة غريبة أو كانت رائحتها كريهة بخلاف السمك العادي، فإن هذا يعني إنها فاسدة".

وشدد عبدالله على ضرورة قلي الفسيخ في درجة حرارة 85، أو وضعه في ثلاجة لمدة يومين حتى يتم القضاء على مفعول السم.

ونصح أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب القصر العيني، بأكل كمية قليلة من الفسيخ، والإكثار من تناول الليمون والبصل والخس؛ لأنها تسبب حامضية في المعدة تقلل من مفعول سموم الفسيخ، التي تحتاج إلى وسط قلوي لتنتشر فيه.