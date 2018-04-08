20 أبريل.. "التعليم" تتسلم مبنى كنترول الثانوية العامة في قنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، اعمال تطوير وتأهيل مبنى كنترول الثانوية العامة، الملحق بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، بمدينة قنا، بمرافقة الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذكر الهجان أن المبنى مكون من 4 طوابق، وأن أعمال تطوير المبنى شملت (كهرباء، وسباكه، ودهانات، وتركيب سيراميك للأرضيات،، شبكات إطفاء، والحريق) ، مشيرًا إلى أن التكلفة الاجمالية بلغت 5 مليون و323 ألف، ممولة من وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم، سوف تتسلم المبنى في 20 أبريل الجاري تمهيدًا لتجهيزه بالأثاث والأجهزة الإلكترونية اللازمة.

وأشار الهجان إلى أن كنترول قنا سوف يختص بتصحيح امتحانات الثانوية العامة لطلاب محافظتي أسيوط، وسوهاج، فيما سيتم الإبقاء على تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب محافظات قنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، بكنترول أسيوط، تحقيقًا لمبدأ الشفافية لافتًا إلى أن تخصيص مقر للكنترول بمحافظة ،قنا يأتي في إطار سعى وزارة التربية والتعليم لدعم اللامركزية وتقليل اغتراب المصححين وأعضاء الكنترول.

من جانبه أكد الدكتور صبري خالد، أنه جرى تخصيص 3 مقرات للتصحيح وهرى مدرسة مدينة العمال الابتدائية، ومدرسة التجارة بنات، ومدرسة ناصر الابتدائية، بالإضافة إلى تخصيص 5 استراحات للمصححين، وأعضاء الكنترول، هى معسكر قنا الدائم، ومدرسة الاعدادية الحديثة، ومدرسة سيدى عبدالرحيم الاعدادية بنات، ومدرسة السادات الاعدادية بنات، ومدرسة حامد سليمان الاعدادية.