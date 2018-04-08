محافظ الدقهلية يزور كنائس المنصورة وميت غمر للتهنئة بعيد القيامة

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد "القيامة" المجيد، من خلال زيارة الكنائس والمطرانيات والابراشيات بمدينتي المنصورة وميت غمر.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والمسيحيين في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، وبأن مصر محفوظه بشعبها وأرضها بحفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

وأضاف المحافظ، أن المصريين يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مضيفاً أن مصر بنسيجها الوطني القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة والترابط، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدة من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ودعا الشعراوي، المولى العلى القدير أن يرعى أبناء مصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يجمعنا معاً ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والابراشيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وشملت الزيارة وتقديم التهنئة كنائس ومطرانيات وابراشيات الكنيسة الكاثوليكية، وكنيسه الروم الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسه الروم الأرثوذكس بمدينة المنصورة، وإبراشية ميت غمر المعروفة بمطرانية الأقباط بمدينة ميت غمر، واستقبلهم رؤساء الكنائس والمطرانيات والابراشيات والآباء والقساوسة والقمامصة، والشمامسة، والرهبان، وجمع كبير من الأخوة القباط.

رافق الشعراوي، خلال الزيارة اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد علوان، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات الأزهر، والقيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية ونواب البرلمان.